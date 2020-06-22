Раскрыт срок действия российской вакцины от COVID-19

Раскрыт срок действия российской вакцины от COVID-19
Российская вакцина сможет защитить человека от заражения коронавирусом на два года и больше. Фото: Pixabay

Разработанная в России совместно с Минобороны вакцина позволит защитить человека на срок более двух лет.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал газете «Красная звезда», что вакцину будут вводить два раза, поскольку один и тот же ген, кодирующих белок «короны» у коронавируса, вводится на разных носителях. Это позволит получить защитный иммунитет.

По словам Гинцбурга, такой подход гарантирует, что получивший такую вакцину человек будет защищен от коронавируса «по крайней мере, в течение двух лет, а возможно и на более длительный период».

Он добавил, что для массовой вакцинации россиян необходимо выпустить порядка 70 млн доз препарата. Сейчас власти налаживают процесс масштабирования производства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российскую вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам.

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