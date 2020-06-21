Российскую вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам

Добровольцы рассказали, что укол был безболезненным, как и любая другая вакцина. Фото: pixabay.com

Добровольцы рассказали, что укол был безболезненным, как и любая другая вакцина. Фото: pixabay.com

Россияне, которые добровольно согласились ввести себе вакцину от коронавируса, рассказали, как проводится эта процедура. Вводится она внутримышечно.

Как сообщает телеканал «Звезда», добровольцы рассказали, что укол был безболезненным, как и любая другая вакцина. Российский препарат был введен «за считанные секунды». При этом участники клинических испытаний считают, что ничего героического в их поступке нет.

Напомним, ученые приступили к испытаниям вакцины против коронавирусной инфекции в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н Бурденко. В эксперименте участвуют 18 добровольцев.

Половине из них ввели жидкую форму вакцины, а второй половине — лиофилизированную.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России начались клинические испытания вакцины от коронавируса. После вакцинации все добровольцы будут изолированы на 28 дней. Состояние их здоровья врачи-исследователи будут контролировать в течение шести месяцев после выписки.