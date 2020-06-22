В массовом ДТП на КАД семеро пострадали, один человек погиб

В массовом ДТП на КАД семеро пострадали, один человек погиб
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга произошло массовое ДТП с КамАЗом. В аварии пострадали семь челок, еще один погиб.

Трагедия случилась сегодня, 22 июня, в 19:00 на девятом километре КАД. Участниками дорожного инцидента стали шесть легковых автомобилей и большегруз.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, двое из пострадавших оказались заблокированы. Прибывшие спасатели вызволяли их из разбитых машин. Один из участников аварии скончался от полученных травм.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к месту дорожно-транспортного происшествия на КАД прибыли реанимация, скорая и спасатели. Кадры с места аварии опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

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