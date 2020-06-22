На КАД перевернулся внедорожник. Скорая на месте

Вечером 22 июня на севере Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате участок КАД оказался заблокированным.

По словам очевидцев, на участке КАД в районе ЗСД со стороны Кронштадта столкнулись две легковушки. В результате Range Rover перевернулся. На место происшествия прибыли реанимация, скорая и спасатели.

«На КАД одна тачка на другой лежит боком. На севере в районе ЗСД со стороны Кронштадта. Перекрыли полностью проезд»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внешнем кольце КАД во Всеволожском районе Ленинградской области 22 июня произошло ДТП с участием двух автомобилей и микроавтобуса. В аварии пострадали два человека.