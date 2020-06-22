В тройном ДТП на КАД с микроавтобусом пострадали двое

В тройном ДТП на КАД с микроавтобусом пострадали двое
Тройное ДТП на КАД. Фото: vk.com/spb_today

На внешнем кольце КАД во Всеволожском районе Ленинградской области 22 июня произошло ДТП с участием двух автомобилей и микроавтобуса. В аварии пострадали два человека.

«Их состояние оценивается как средней степени тяжести», — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Машины столкнулись около 9:15 часов утра на 116,8 км внешнего кольца, недалеко от съезда к торгово-развлекательному комплексу «МЕГА Парнас». По словам очевидцев, машины получили значительные повреждения. На месте происшествия работали специалисты МЧС.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобили Subaru и Skoda не поделили дорогу в Приморском районе Петербурга. Столкновение произошло на пересечении Богатырского проспекта и Стародеревенской улицы 21 июня.

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