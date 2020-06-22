Количество случаев инфицирования Covid-19 в мире перешагнуло порог в 9 миллионов

Специалисты Университета Джонса Хопкинса раскрыли последние данные о количестве инфицированных новым коронавирусом в мире. Россия оказалась на третьем месте в списке лидеров по количеству заболевших.

В понедельник, 22 июня, число зарегистрированных случаев заражения Covid-19 в мире составило 9 003 042. Как сообщил ТАСС, рекордсменами по количеству инфицированных стали США — 2 289 168, Бразилия — 1 083 341, Россия –591 465, Индия — 425 282 и Великобритания — 306 761.

С начала пандемии коронавируса во всем мире умерло 469 122 пациента. Лидерами по количеству смертельных случаев больных КОВИД стали США, Бразилия, Великобритания, Италия и Франция.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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