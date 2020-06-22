Голикова: россиянам придется носить маски и осенью

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россиянам придется носить защитные маски и пользоваться антисептиками осенью.

Она также отметила, что не считает пугающим прирост заражений коронавирусом в России, сообщает ТАСС.

По данным оперштаба по борьбе с пандемией, за прошедшие сутки в России зафиксировано 7 600 новых случая заражения и 95 смертельных случаев. Число зараженных в стране достигло 592 280 человек, 8 206 умерли, при этом выздоровели 344 416 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.