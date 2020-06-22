В Петербурге не торопятся открывать торговые центры

В Петербурге не торопятся открывать торговые центры
Последовательность снятия ограничений сформирована Роспотребнадзором. Фото: Pixabay

Санкт-Петербург пока не готов к третьему этапу ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса. Речь идет об открытии торговых центров.

По словам вице-губернатора города Евгения Елина, соответствующее решение будет принято лишь в тот момент, когда в Северной столице освободится 50% больничных коек.

Как сообщил «Коммерсант», Елин отметил, что последовательность снятия ограничений сформирована Роспотребнадзором, а при ее нарушении кто-то платит за это жизнями. Он привел в пример Ленобласть, которая после открытия торговых центров получила новую вспышку Covid-19.

Вице-губернатор Северной столицы подытожил, что в данном вопросе лучше перебдеть, чем скорбеть после.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евгений Елин напомнил петербуржцам о важности соблюдения правил в период сложной эпидемиологической ситуации.

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