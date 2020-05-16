Елин: не хотите превратить Петербург в лазарет — соблюдайте правила

Елин: не хотите превратить Петербург в лазарет &#8212; соблюдайте правила
Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. Фото: Baltphoto/Андрей Федоров

Жители Петербурга обязаны соблюдать антикоронавирусные меры, если не хотят превратить город в сплошной лазарет. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин.

Он подчеркнул, что важнейшее из правил — соблюдение социальной дистанции. Высказаться Елин решил после того, как комитет по контролю за имуществом обнаружил в сети «Максидом» многочисленные нарушения режима повышенной готовности.

«А чиновники для того и получают свою получку, чтобы обеспечить выполнение правил всеми одинаково. Надо вести себя по-честному», — подчеркнул Елин.

В Петербурге подтверждено более 10 тыс. случаев коронавируса. За последние сутки выявлены 525 зараженных. Скончались за весь период 80 человек, выздоровели 2 тыс. 109 пациентов.

Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, в сети строительных гипермаркетов «Максидом» прошел рейд. Проверка показала, что покупатели не соблюдают дистанцию, заходят внутрь без ограничений и не всегда носят маски и перчатки.

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