В «Максидоме» нашли множество нарушений мер против COVID-19

Комитет по контролю за имуществом Петербурга проводит рейд в сети строительных гипермаркетов «Максидом». В магазинах найдено множество нарушений режима повышенной готовности.

Как рассказали в пресс-службе ККИ, поводом для проверки стали жалобы горожан. Они сообщили, что «Максидом» продолжает работать, нарушая антикоронавирусные ограничения.

Чиновники наведались в торговые комплексы на Московском, Ленинском, Богатырском, Гражданском и Дунайском проспектах, а также на Выборгском шоссе, на улицах Тельмана и Передовиков. В девяти магазинах сети найдено множество нарушений.

«Максидом» продает товары не из числа первой необходимости. Количество покупателей в торговых комплексах не ограничено. Социальная дистанция между людьми не соблюдается. Почти в каждом магазине у касс обнаружены скопления покупателей.

«При этом сотрудники магазинов, не заботясь о безопасности работников и посетителей, не обращают внимания на несоблюдение ограничений», — подчеркнули в ККИ.

После рейда ряд гипермаркетов ограничил или приостановил торговлю. Все нарушения зафиксированы. Ведется работа по привлечению собственника торговой сети к ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в почти ста торговых центра Петербурга прошли коронавирусные рейды.