В 96 торговых центрах Петербурга прошли коронавирусные рейды

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) на этой неделе проверили работу 96 торговых центров Петербурга. В 16 из них нашли нарушения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Большинство торговых центров Петербурга работают в ограниченном режиме: функционируют только продуктовые магазины, аптеки, салоны сотовой связи и точки по продаже зоотоваров. Часть комплексов закрыта полностью, сообщили в пресс-службе ККИ.

Нарушения найдены в 16 торговых центрах. Так, в ТРК на Октябрьско улице в Колпино работает магазин рыболовных и хозтоваров. В торговых центрах на проспекте Большевиков — магазин обуви и кафе. В универмаге на Кондратьевском проспекте оказываются услуги по пошиву штор, в соседнем торговом центре — торговля одеждой.

В торговом центре на Пролетарской улице в Колпино работали магазины по продаже кальянов, подарок и обуви. Данный комплекс уже был проинспектирован сотрудниками ККИ ранее. В ходе первой проверки также были выявлены нарушения.

По итогам редов составлены 30 протоколов об административном правонарушении. Те предприниматели, которые не соблюдают ограничения, могут остаться без предоставляемых городом мер поддержки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вернулись к работе.