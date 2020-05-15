Сегодня «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вернулись к работе: атмосфера внутри напряженная

Сегодня &#171;Мега Дыбенко&#187; и &#171;Мега Парнас&#187; вернулись к работе: атмосфера внутри напряженная
Гипермаркеты вернулись к работе, поскольку находятся на территории Ленобласти. Фото: Мойка78

В пятницу, 15 июня крупные торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» в Петербурге вернулись к работе в новом режиме, с соблюдением требований санитарной безопасности.

Пока что огромные залы пустуют, хотя магазины одежды и некоторые рестораны фуд-корта уже запустили работу. При этом на входе все посетители в обязательном порядке должны надеть защитную маску. Купить что-нибудь в кафе можно, однако есть придется стоя: диваны и стулья во всем торговом центре огорожены красной лентой.

Кроме того, посетить гипермаркеты можно только на личном транспорте или такси: общественный транспорт до «Меги», как на Дыбенко, так и на Парнасе, отменили. Отметим, что открылись торговые центры, поскольку они расположены на территории Ленобласти, постепенно смягчающей изоляцию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Ленобласти получат бесплатные медицинские маски.

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