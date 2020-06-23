Еще 16,5 тыс. жителей Петербурга проверили на коронавирус

Еще 16,5 тыс. жителей Петербурга проверили на коронавирус
В Петербурге продолжают сдавать тесты на коронавирус. Фото: Pixabay

За последние сутки тесты на коронавирус сдали более 16,5 тыс. жителей Северной столицы, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно последним данным на 23 июня, за минувшие сутки на наличие коронавирусной инфекции в организме проверили 16 675 человек.

Сейчас на контроле медицинских сотрудников находятся 2140 петербуржцев, из которых 52 человека размещены в обсерваторе, 724 изолируются дома, а 12 364 — контактные.

Помощь волонтеров потребовалась 127 местным жителям. Стоит отметить, что все волонтеры обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

За сутки в службу 112 обратились 199 человек, среди которых были 27 туристов, вернувшихся из-за границы. В скорую обратились 29 человек, а в полицию — 42.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки подтвердили 7 425 новых случаев заражения коронавирусом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус новости спб пандемия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский туроператор «Ника» вынужден прекратить деятельность
Еще 16,5 тыс. жителей Петербурга проверили на коронавирус
В Курортном районе вынесли приговор домушнику, орудовавшему в Комарово
Песков рассказал, кто приедет на парад Победы
В России думают над увеличением размера пенсии
Росгвардейцы спасли мужчину из горящего дома в Киришском районе
В Петербурге британца заставили оплатить 71 штраф ГИБДД
Путин готовится к телеобращению