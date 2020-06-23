Евросоюз может не открыть границы для жителей России и США

Для жителей США, России и Бразилии могут не открыть границы из-за коронавируса. Фото: unsplash.com

Для жителей США, России и Бразилии могут не открыть границы из-за коронавируса. Фото: unsplash.com

С 1 июля Евросоюз готовится открыть внешние границы. Запрет может сохраниться для жителей России, США и Бразилии, пишет The New York Times со ссылкой на проект документа.

Причиной этого может стать эпидемиологическая обстановка в странах. США, Бразилия и Россия занимают лидирующие места по числу зараженных коронавирусом нового типа.

Список стран, для которых границы будут открыты, составлен на основе данных о количестве случаев заболевания за последние 14 дней на 100 тыс. человек. В России, по данным NYT, было 80 случаев, в США — 107, в Бразилии — 190.

Перечень стран пока не утвержден. Ожидается, что документ будет согласован на следующей недели.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 9,1 млн случаев коронавируса. В США заразились свыше 2 млн 328 тыс. человек, в Бразилии — 1 млн 106 тыс., в России — 598 тыс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выявили 7 тыс. 425 случаев коронавируса.