В Ленобласти выбрали новых почетных граждан

Двое жителей Ленинградской области получили звание почетного гражданина региона. Решение принято на заседании Законодательного собрания 23 июня.

Депутаты присвоили звание «Почетный гражданин Ленинградской области» генеральному директору ФГУП «Научно-исследовательский технологический институт имени А. П. Александрова» Вячеславу Василенко и депутату Госдумы РФ Василию Пискареву.

Кандидатуру Василенко поддержал 31 депутат. За Пискарева проголосовали 26 парламентариев.

«По закону кандидат на это звание должен набрать не менее половины голосов от числа депутатов регионального парламента, т. е. не менее 26 голосов», — уточнили в пресс-службе регионального парламента.

Церемонию вручения наград почетным гражданам проведут в ходе торжеств, посвященных Дню Ленинградской области. В прошлые годы знака были удостоены патриарх Алексий II, глава «Газпрома» Алексей Миллер, драматург Исаак Шварц и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге почетными гражданами выбрали генерального директора ГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова» Евгения Шляхто и начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Владимира Гарюгина.