После разборок у магазина на Конюшенной задержали троих

Двое мужчин получили телесные повреждения в конфликте на Конюшенной улице в Пушкине. После инцидента трое участников спора доставлены в отдел полиции.

Злоумышленники задержана в районе двух часов 24 июня. По предварительным данным, они напали на двух мужчин и пустили в ход осколки разбитой бутылки.

«Пострадавшие получили различные травмы, один из них был госпитализирован в больницу», — сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

На место росгвардейцы выехали после того, как в соседнем магазине сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники вызвали подмогу, заметив конфликт неподалеку.

Задержанные переданы в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали вооруженного мужчину. По словам очевидцев, он открыл стрельбу на Большеохтинском проспекте и целился в людей.