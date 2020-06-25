На Большеохтинском пьяный хулиган открыл стрельбу из ружья и целился в прохожих

Мужчина открыл стрельбу рядом с этим домом. Фото: google.maps

Мужчина открыл стрельбу рядом с этим домом. Фото: google.maps

Петербуржцы сообщили в полицию о стрельбе в Красногвардейском районе города.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в пять часов вечера в среду, 24 июня, в службу 112 поступил звонок от местного жителя, который сообщил, что мужчина открыл стрельбу у дома №18 по Большеохтинскому проспекту.

На месте стражи порядка задержали 42-летнего мужчину. Он был пьян и вооружен. В отделе полиции на него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Также у него отобрали охотничье гладкоствольное ружье.

Позже в полицию обратились три человека и рассказали, что этот мужчина целился в них из ружья, после чего выстрелил в воздух.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия.