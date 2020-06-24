В Петербурге неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия

Хулиган стреляет по машинам и людям.

Инцидент случился сегодня, 24 июня. Обо всем сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Известно, что стрельба произошла в Невском районе, на проспекте Обуховской обороны. В результате противоправных действий пострадала девушка — выстрел попал в руку. Также, разбито стекло у водительского сиденья одного из автомобилей.

Подробности происшествия неизвестны. Также, пока непонятно откуда стрелял неизвестный.

В комментариях граждане просят вызвать сотрудников правоохранительных органов и проверить имеющиеся неподалеку камеры уличного видеонаблюдения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба: ранены двое полицейских. Причина стрельбы неизвестна. Сам нападавший тоже получил ранения.