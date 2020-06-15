На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба: ранены двое полицейских

На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба: ранены двое полицейских
Насколько серьезны ранения, пока неизвестно. Фото: Baltphoto

На Ленинском проспекте в столице в понедельник, 15 июня, произошла перестрелка, в результате которой пострадали трое человек: двое сотрудников правоохранительных органов и сам стрелок.

По предварительным данным, все произошло после того как сотрудники ГИБДД остановили машину такси, привлекшую их внимание. Что послужило основанием для интереса правоохранителей, неизвестно. В этот момент шедший мимо мужчина открыл огонь по ним с помощью травматического оружия.

В ходе перестрелки преступник также получил ранения. Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и глава СУ СК РФ по Москве. Злоумышленника задержали, сначала предполагалось, что огонь открыл таксист, однако мужчина не имеет отношения к произошедшему, его допрашивают как свидетеля, передают РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный открыл стрельбу по прохожим в Киришах.

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На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба: ранены двое полицейских
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