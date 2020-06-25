Детскую поликлинику в Петербурге оштрафовали на 100 тысяч за нехватку масок и халатов

Московский районный суд Петербурга оштрафовал Детскую городскую поликлинику №35. Причиной этого стала нехватка средств индивидуальной защиты для медиков.

В результате санитарно-эпидемиологического расследования выяснилось, что с 10 мая по 4 июня в поликлинике отсутствовал месячный запас СИЗ: одноразовых респираторов, медицинских халатов и шапочек. Также в поликлинике выявили зараженного коронавирусом сотрудника, однако сведения о дезинфекции в учреждении получить не удалось.

Всего в поликлинике, согласно материалам дела, коронавирусом заразились 13 сотрудников. Именно это послужило основанием для проведения санитарно-эпидемиологического расследования.

«Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Представитель медучреждения вину не признал. Сообщил, что в данный момент запас средств защиты в поликлинике есть. Нарушение объяснил тем, что не было поставщиков, готовых продать нужное количество СИЗ по приемлемой цене. Он обратил внимание на то, что поликлиника является бюджетным учреждением, а её материальное положение оставляет желать лучшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки больше 17 тыс. человек в Петербурге прошли обследование на коронавирус.