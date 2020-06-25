Более 17 тысяч петербуржцев проверились на коронавирус за сутки

За последние сутки в Петербурге проведено 17 364 обследования на заражение коронавирусом, сообщает оперштаб.

Согласно последним данным на утро 25 июня, сейчас под наблюдением врачей находятся 2186 жителей Петербурга. Из них 1060 самоизолируются, а 59 человек размещены в обсерваторе.

В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом (телефонный номер 122) обратились еще 368 человек, а служба 112 обработала 163 вызова. Из них 73 передали в службу скорой помощи, 32 — в правоохранительные органы, и еще 39 человек сообщили о приезде из-за границы. Остальные звонили, чтобы уточнить информацию.

Помощь волонтеров потребовалась 50 петербуржцам. Оставить заявку можно по номеру горячей линии 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что согласно прогнозу ВОЗ, число случаев COVID-19 достигнет 10 млн человек на следующей неделе.