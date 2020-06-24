ВОЗ: число случаев COVID-19 достигнет 10 млн человек на следующей неделе

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигнет десяти миллионов уже на следующей неделе.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга, запись с которого опубликована на сайте ВОЗ.

По словам главы организации, на сегодняшний день в мире заражение коронавирусной инфекцией подтвердили у более 9,1 млн человек. За время пандемии умерло более 473 тыс. больных.

Он отметил, что в первый месяц после вспышки пандемии коронавирусом заразились 10 тыс. человек, а за последний месяц число зараженных перевалило за 4 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бразильские ученые учатся выявлять коронавирус по голосу. Исследователи считают, что при дыхательной недостаточности, которая появляется при COVID-19, у человека может изменяться манера речи.