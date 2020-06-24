Бразильские ученые учатся выявлять коронавирус по голосу

Ученые приступили к разработке системы анализа речи, которая, как предполагается, будут распознавать нарушения дыхания при COVID-19.

Как сообщает «Российская газета», специалисты дали проекту название Spira — в переводе с латинского «дыши» или «живи». Систему разрабатывают ученые из Университета штата Сан-Паулу совместно со специалистами подведомственного Института математики и статистики.

Исследователи считают, что при дыхательной недостаточности, которая появляется при COVID-19, у человека может изменяться манера речи. Суть системы заключается в том, чтобы у распознать у человека, разговаривающего, к примеру, по телефону или по видеосвязи, распознать нарушения дыхания и направить его ко врачу.

Для этого ученые сравнят образцы речи больных коронавирусом с образцами речи здоровых людей, используя искусственный интеллект. Они рассчитывают, что система сможет различать паузы, вдохи и выдохи и т.д.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медики начали лечить коронавирус способом, который используют при ВИЧ.