Медики начали лечить коронавирус способом, который используют при ВИЧ

Этот метод применяется в медицине почти 90 лет. Фото: Pixabay

Этот метод применяется в медицине почти 90 лет. Фото: Pixabay

Специалисты придумали новый способ лечения больных COVID-19 пациентов. Они применяют метод, используемый при лечении ВИЧ.

Об антиковидной фотодинамической терапии рассказала советник по перспективным проектам вице-президента РАН, председателя СО РАН, ответственный секретарь МРГ при СО РАН по коронавирусу Ольга Дорохова, сообщает «Комсомольская правда».

По ее словам, этот метод применяется в медицине почти 90 лет. Обычно его используют для обеззараживания донорской плазмы крови, лечения бородавок и папиллом, а теперь и для лечения осложнений у пациентов с коронавирусом.

Во время процедуры человеку вводят фотосенсибилизатор, после чего его садят рядом с лампой, излучающей розовый свет. Он показывает молекулы вируса, а специальное излучение убивает их в том месте, где поражена клетка организма человека. Это приводит к тому, что вирус утрачивает болезнетворность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.