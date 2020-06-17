Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Новый препарат помогает значительно снизить смертность. Фото: pixabay.com  

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал прорывом достижения, к которым пришли британские ученые из Оксфорда в ходе разработки лекарства от COVID-19.

Клинические испытания стероида дексаметазона, который планируют использовать как препарат против коронавирусной инфекции, прошли успешно. Гебрейесус считает это «научным прорывом». Согласно результатам исследований, новое противовоспалительное на 35% снижает риск летального исхода пациентов, больных COVID-19 и находящихся на аппаратах ИВЛ.

Кроме того, среди пациентов с коронавирусом, получающих кислородное лечение, дексаметазон уменьшает риск смерти на 20%. Гебрейесус подчеркнул, что это первое лекарство с такими показателями, и отметил, что считает это «отличной новостью».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие продукты могут помочь защитить легкие от поражения при коронавирусной инфекции.

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