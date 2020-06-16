Врачи назвали продукты, способные защитить легкие от коронавируса

Яйца содержат жирорастворимые витамины, такие как витамин А, а также качественные белки. Фото: Pixabay

Яйца содержат жирорастворимые витамины, такие как витамин А, а также качественные белки. Фото: Pixabay

Испанский диетолог Алехандро Кановас и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии Эусеби Чинер рекомендовали ввести в рацион ряд продуктов, которые помогают защищать легкие от нового вируса Covid-19.

По их словам, укрепить дыхательную систему могут яйца, цельный рис, рыба, грецкие орехи, томаты, молочные продукты и вода. Они отметили, что при ухудшении состояния легких потребность организма в белке возрастает.

Как сообщило издание La Vanguardia, в целом ряде случаев, когда в результате коронавируса страдают легкие, тяжелые последствия можно было предотвратить, придерживаясь сбалансированного питания, а также при соблюдении режима сна и регулярной физической активности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о способе защиты от коронавируса через кишечник.