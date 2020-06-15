Найден способ защиты от коронавируса через кишечник

Найден способ защиты от коронавируса через кишечник
Лечение зараженных схожих с SARS-CoV-2 вирусами через кишечник показало эффективность. Фото: pixabay

Российские ученые открыли новый способ защиты от инфекции COVID-19. Лечение проходит через ЖКТ противовирусными препаратами и наночастицами серебра.

По словам представителей Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН, одним из «резервуаров» для коронавируса может служить кишечник, после чего вирус попадает в сердце и легкие. Этим можно объяснить долгий инкубационный период болезни.

Как сообщил ТАСС, по данным ученых, новая технология позволяет улучшить подходы к лечению коронавируса, а также в его профилактике.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как пережить вторую волну коронавирусной инфекции без самоизоляции. По словам врача, вирус может стать одним из респираторных заболеваний, которое будет обостряться осенью.

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Найден способ защиты от коронавируса через кишечник
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