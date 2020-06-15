Доктор Мясников рассказал, как пережить вторую волну коронавируса без карантина

Доктор Мясников рассказал, как пережить вторую волну коронавируса без карантина
По словам Александра Мясникова, вспышки коронавируса еще будут наблюдаться в некоторых странах мира. Фото: кадр из видео Youtube

Меры профилактики позволят гражданам России пережить вторую волну инфекции Covid-19 без самоизоляции. Такое заявление сделал главврач столичной больницы им. Жадкевича Александр Мясников.

По его словам, новый вирус может стать одним из респираторных заболеваний, которое будет обостряться осенью. Это связано с тем, что для всех респираторных вирусных инфекций характерен именно осенне-зимний период.

Во время прямого эфира на своем youtube-канале телеведущий рассказал, если россияне будут следить за своим весом, обтираться холодной водой, придерживаться сбалансированного рациона и откажутся от курения, то смогут укрепить иммунитет и противостоять болезни. Доктор также указал на необходимость прививок от гриппа и пневмококка, так как эти болезни осложняют течение COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог посчитал новый китайский коронавирус еще более заразным.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
доктор мясников коронавирус пандемия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Погранохрана расследует нелегальное прибытие из России в Финляндию
Придавившая младенца пьяная мать предстанет перед судом в Ленобласти
На Королева Volkswagen сбил двух девушек, переходивших дорогу по ...
Доктор Мясников рассказал, как пережить вторую волну коронавируса без карантина
Вирусолог посчитал новый китайский коронавирус еще более заразным
В пригородном транспорте Петербурга снова можно пользоваться всеми льготами ...
Готовимся к худшему: вирусолог спрогнозировал новую волну коронавируса
Петербургский НИИ гриппа приступит к испытаниям прототипа вакцины от ...