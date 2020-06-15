Доктор Мясников рассказал, как пережить вторую волну коронавируса без карантина

Меры профилактики позволят гражданам России пережить вторую волну инфекции Covid-19 без самоизоляции. Такое заявление сделал главврач столичной больницы им. Жадкевича Александр Мясников.
По его словам, новый вирус может стать одним из респираторных заболеваний, которое будет обостряться осенью. Это связано с тем, что для всех респираторных вирусных инфекций характерен именно осенне-зимний период.
Во время прямого эфира на своем youtube-канале телеведущий рассказал, если россияне будут следить за своим весом, обтираться холодной водой, придерживаться сбалансированного рациона и откажутся от курения, то смогут укрепить иммунитет и противостоять болезни. Доктор также указал на необходимость прививок от гриппа и пневмококка, так как эти болезни осложняют течение COVID-19.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог посчитал новый китайский коронавирус еще более заразным.