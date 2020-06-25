«Аэрофлот» обвинили в перевозке пассажиров за границу

Пока что официальных подтверждений нет. Фото: pixabay.com

Пока что официальных подтверждений нет. Фото: pixabay.com

Авиакомпания якобы продавала билеты, а рейс оформляла как грузовой.

Об этом стало известно сегодня, 25 июня. Обо всем сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на собственные источники. Анонимы заявили, что авиаперевозчик осуществляет эксклюзивные рейсы под видом грузовых, несмотря на все запреты. Отмечалось, что подобное позволила делать Росавиация.

В Росавиации данные отрицают, заявляя, что никаких разрешений никому выдано не было. Другой источник, скрывающий свое имя, уверяет, что официальные комментаторы лукавят. Рейсы с людьми вместо грузов осуществляются из Москвы – пассажиров доставляют в Лондон, Париж, Нью-Йорк, Сеул, Ниццу, Рим, Тель-Авив, Барселону.

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