Субсидированная ставка от застройщиков: популярные вопросы

В текущих условиях некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Ставка при новых условиях составляет от 0,5% годовых. Эксперты ответили на семь популярных вопросов об этой программе.

Так, в первую очередь потенциальных покупателей интересует вопрос: все ли застройщики сегодня предлагают подобную программу субсидированной ипотеки под низкую ставку от 0,5%?

Ответ специалистов — нет, на сегодняшний день эту программу предлагает лишь ряд застройщиков, сотрудничающих с банками, которые поддерживают её реализацию. Стоит помнить, что даже в этом случае некоторые проекты девелопера могут быть за рамками льготного ипотечного кредитования, поэтому каждый случай необходимо рассматривать индивидуально.

Второй наиболее распространенный вопрос: распространяется ли пониженная ставка на весь период кредитования?

Субсидированная ставка предоставляется на срок от 1 до 2 лет, на усмотрение клиента. Итоговая ставка начального периода зависит от многих факторов: суммы первого взноса, общего размера кредита и срока, приобретение страхового полиса, и других. По окончании льготного периода ставка возвращается к уровню, предусмотренному договором.

Также эксперты прокомментировали, должен ли клиент компенсировать ставку банку в будущем.

Снижение процентной ставки осуществляется за счет девелопера, поэтому ни о какой компенсации со стороны клиента речи не идет. Соответственно, шаги, предпринятые застройщиком, демонстрируют социальную ответственность компании и готовность поддержать своего клиента.

Еще одним актуальным вопросом для желающих воспользоваться субсидированной ставкой по ипотеке является возможность использования данной программы вместе с другими льготами, например, господдержкой ипотеки под 6,5%.

Оказалось, что совмещать льготные условия возможно, однако необходимо учитывать требования конкретных программ. К примеру, при использовании субсидирования ставки государством (под 6,5%), сумма первоначального взноса должна быть не менее 20%, срок ипотеки — меньше 20 лет, а размер займа, в зависимости от региона, не больше 3-8 млн рублей.

Также специалисты подчеркивают, что рефинансирование под субсидированную ставку, в случае, если квартиру уже приобретена в ипотеку, невозможно.

Не менее волнующим покупателей фактором является наличие штрафных санкций или пени за частично-досрочное и полное погашение по субсидированной ставке.

Как выяснилось, за это можно не переживать — пени начисляться не будут, срок фиксации субсидирования и ставка в любом случае остаются неизменными. В случае частичного погашения вы просто получите новый график платежей.

И, наконец, главный вопрос, разъясненный экспертами: на сколько можно сэкономить, воспользовавшись данной программой?

В зависимости от выбранных условий, ежемесячную нагрузку по платежам при субсидированной ставке можно снизить на 30-50%. Таким образом, клиенту может быть доступна квартира с более широким функционалом, — к примеру, кабинетом или прачечной, — либо парковочное место. Кроме того, благодаря субсидированной ставке можно избежать необходимости продажи квартиры, что неизбежно приводит к демпингу и потере в цене.

Ниже приведены расчеты на примере квартиры с 3 спальнями в проекте «LEGENDA Героев» (LEGENDA Intelligent Development):