Стало известно, когда в Петербурге откроют детские лагеря

На летнюю оздоровительную кампанию в этом году из областного и муниципальных бюджетов направили около 886 млн рублей, что превышает на 121 млн рублей прошлогоднюю сумму. Фото: lenobl.ru

На летнюю оздоровительную кампанию в этом году из областного и муниципальных бюджетов направили около 886 млн рублей, что превышает на 121 млн рублей прошлогоднюю сумму. Фото: lenobl.ru

Детские оздоровительные летние в Петербурге планируют открыть в начале июля.

Планируется, что с 29 июня к приёму детей начнут готовиться три летних лагеря, которые находятся в Курортном районе — «Заря», «Солнечный» и «Молодежное». Вместе с тем, со 2 июля в Ленобласти к работе с детьми начнут готовиться целых пять лагерей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что за сезон с учетом четырех смен по 15 дней в лагерях смогут отдохнуть более 26 детей. В общей сложности, открыть планируется семь лагерей в Петербурге и 29 лагерей в области. Детей буду принимать с учетом всех санитарных требований.

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