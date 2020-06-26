Экс-председатель Петербургского Союза журналистов скончался от коронавируса

Игоря Сидорова не стало в четверг, 25 июня, на 70-м году жизни.

Печальную новость сообщил Союз журналистов Петербурга и Ленобласти в своей официальной группе в социальной сети «Вконтакте».

Сидоров закончил Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения, где получил профессию «тележурналист». Его ждала успешная карьера. В журналистике он работал с 1972 года. Среди газет, в работе которых Сидоров принимал участие, находятся: «Скороходовский рабочий», «Смена», «Ленинградская правда». С его помощью была создана газета «Час Пик». Помимо этого, именно Игорь Александрович является первым редактором газеты «Санкт-Петербургское Эхо».

С 1994 по 2002 год Сидоров являлся председателем Санкт-Петербургского Союза журналистов. А с 2001 по 2004 год находился в должности советника губернатора Северной столицы.

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