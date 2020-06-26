В ДТП в Купчино пострадали четыре человека

В ДТП в Купчино пострадали четыре человека
В аварии пострадали четыре человека. Фото: группа ".ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Всех горожан госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Об этом стало известно сегодня вечером, 26 июня. Обо всем сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в Купчино на Московском шоссе – там столкнулись «Нива» и маршрутка. По предварительным данным, первая машина начала перестраиваться, когда влетела в общественный транспорт. В результате из восьми пассажиров травмы получили четверо – двое мужчин и две женщины. На место прибыли врачи, которые приняли решение о госпитализации пострадавших. Их состояние оценивают как средней тяжести.

Все подробности инцидента выясняются. Напоминаем, что снимки с места аварии в сеть выкладывали очевидцы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Суздальском проспекте не смогли разъехаться Ford и Lada. Судя по опубликованным снимкам, автомобили столкнулись, двигаясь в одном направлении.

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