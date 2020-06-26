На Суздальском проспекте не смогли разъехаться Ford и Lada

На Суздальском проспекте не смогли разъехаться Ford и Lada
ДТП на Суздальском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

В пятницу, 26 июня на пересечении Суздальского проспекта и улицы Композиторов произошло ДТП с участием легковых автомобилей.

По словам очевидцев, разъехаться не смогли водители Ford и Lada.

«На пересечении Суздальского и Композиторов ДТП в крайнем левом ряду. Форд ( за рулем которого девушка) въехала в Ладу. Движение не затруднено», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным снимкам, автомобили столкнулись, двигаясь в одном направлении. ДТП произошло на пустой дороге. Очевидцы также отметили, что дорожный инцидент не помешал движению. О пострадавших не сообщается.

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