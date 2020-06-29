По всей России с 15 июля откроются кинотеатры

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что с 15 июля смогут открыться российские кинотеатры. Об этом он сообщил на совещании вице-премьеров с главой правительства России Михаилом Мишустиным.

«Еще одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры», — сказал Чернышенко, сообщает РИА «Новости».

Решение будет принято с учетом эпидемиологической обстановки в стране.

Работа кинотеатров была приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции. Сейчас в России ситуация с коронавирусом улучшается. Число зараженных за сутки не превышает семи тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что несмотря на то, что в ближайшее время открытия кинотеатров в Северной столице не предвидится, они возобновили продажу сертификатов на будущие сеансы. В частности, к такому способу решила прибегнуть сеть кинотеатров «Мираж Синема».