По всей России с 15 июля откроются кинотеатры

По всей России с 15 июля откроются кинотеатры
Работа кинотеатров может возобновиться в середине июля. Фото: unsplash.com

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что с 15 июля смогут открыться российские кинотеатры. Об этом он сообщил на совещании вице-премьеров с главой правительства России Михаилом Мишустиным.

«Еще одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры», — сказал Чернышенко, сообщает РИА «Новости».

Решение будет принято с учетом эпидемиологической обстановки в стране.

Работа кинотеатров была приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции. Сейчас в России ситуация с коронавирусом улучшается. Число зараженных за сутки не превышает семи тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что несмотря на то, что в ближайшее время открытия кинотеатров в Северной столице не предвидится, они возобновили продажу сертификатов на будущие сеансы. В частности, к такому способу решила прибегнуть сеть кинотеатров «Мираж Синема».

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