Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля

Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля
Работа кинотеатров может возобновиться в середине июля. Фото: unsplash.com

К 15 июля в России могут возобновить работу кинотеатры. Решение будет принято с учетом эпидемиологической обстановки в крупных городах, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Даты открытия будут выбраны руководителями регионов. При этом, как подчеркнула Любимова, работа кинотеатров имеет свою специфику. Премьеры фильмов будут тогда, когда откроются все кинотеатры, потому регионы находятся в зависимом друг от друга положении. Решающей, вероятно, станет ситуация в городах-миллионниках, где сосредоточено наибольшее число кинотеатров.

«Мы говорили о возможной дате 15 июля. Она продолжает быть актуальной», — приводит слова Любимовой «РИА Новости».

Ранее gazeta.spb.ru 2, что в музее стрит-арта в Петербурге откроется автокинотеатр. Площадка сможет вместить до 50 автомобилей, стоимость билета — 1 тыс. рублей за машину.

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Кинотеатры в России могут открыться к 15 июля
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