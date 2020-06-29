Диетолог назвала продукты, без которых невозможно похудеть

Во время диеты необходимо включать в пищу овощи. Из них можно варить супы.

Клетчатка очень важна для организма. Употребление овощей поспособствует скорейшему выводу жира. Стоит выделить капусту. Она содержит в себе тартроновую кислоту, которая не дает углеводам превращаться в лишние килограммы.

Известно, что для организма важно питье. В случае выбора между различными видами овощей, следует остановиться на плодах, содержащих в себе большое количество жидкости. К примеру, огурцам. Помимо этого, стоит включить в рацион сельдерей и зелень. Чтобы переварить их, организму требуется много усилий, а это способствует потере калорий. Бобовые же помогут дольше испытывать чувство насыщения. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» с ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

Кроме этого, в рационе худеющего должны быть различные приправы (они стимулируют работу ЖКТ) и мясо. Картофель можно заменить на более полезные аналоги — репу и топинамбур.

Стоит отметить, что, находясь на диете, нужно есть не торопясь. Немного овощей перед приемом пищи помогут убавить аппетит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что растительная диета снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.