Растительная диета снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые выяснили, что рацион питания, в котором преобладают овощи, орехи, цельно зерновые и бобовые над продуктами живого происхождения, может заметно уменьшить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта.

В ходе исследования под руководством Кейси М.Ребхольц, ученые наблюдали за питанием и здоровьем 12 тыс. американцев. Все испытуемые в начале эксперимента были здоровы.

Как сообщает Newsru, результаты показали, что у людей, в питании которых растительная пища была в меньшинстве, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний была больше на 16% и на 32% от получения инфаркта.

Ученые рассказали, что не стоит полностью вычеркивать из рациона продукты животного происхождения. Стоит грамотно сократить их в своем ежедневном питании.

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