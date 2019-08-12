Растительная диета снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний

Растительная диета снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний
В рационе питания стоит ограничить потребление продуктов животного происхождения. Фото: pixabay.com

Ученые выяснили, что рацион питания, в котором преобладают овощи, орехи, цельно зерновые и бобовые над продуктами живого происхождения, может заметно уменьшить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта.

В ходе исследования под руководством Кейси М.Ребхольц, ученые наблюдали за питанием и здоровьем 12 тыс. американцев. Все испытуемые в начале эксперимента были здоровы.

Как сообщает Newsru, результаты показали, что у людей, в питании которых растительная пища была в меньшинстве, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний была больше на 16% и на 32% от получения инфаркта.

Ученые рассказали, что не стоит полностью вычеркивать из рациона продукты животного происхождения. Стоит грамотно сократить их в своем ежедневном питании.

Ранее в GazetaSpb сообщали, какой витамин уменьшает вероятность появления рака кожи.

исследования сердечные заболевания ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Растительная диета снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний
В работе Google замечен сбой
На Светлановском проспекте ночью горела квартира
По поставкам СПГ в Европу Россия на втором месте
Специалист рассказала, как защитить банковскую карту от мошенников
Психолог назвала способы борьбы с кризисом среднего возраста
Во Всеволожском районе после ДТП в машине оказались зажаты трое людей
Прокуратура напомнила, что пассажиры могут вернуть «невозвратный» ...