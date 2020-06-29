В Ленобласти проверят врачей, которые отказались помочь ребенку с травмой

Медицинские работники больницы в Первомайском, находящейся в Выборгском районе Ленобласти, не помогли ребенку с травмированным глазом. Теперь, из-за неоказания помощи, с учреждением будет разбираться комитет по здравоохранению 47 региона.

В пресс-службе комитета рассказали, что больница осуществляет только прием больных коронавирусом, но факт того, что медики отказались помочь ребенку, которого туда привезли взволнованные родители, нуждается в проверке. Разбирательство уже инициировано. Об этом сообщают РИА-новости.

Напомним, к сотрудникам ГИБДД на трассе «Скандинавия» подошли родители со своим маленьким 3-летним сыном и рассказали, что он повредил глаз в результате падения с велосипеда. Экипаж ГИБДД вызвался помочь гражданам и отвез из в больницу в Первомайском. Пускать внутрь их отказались, сославшись на то, что им нужно вызывать скорую и ехать в другое учреждение в Зеленогорске. Родители малыша попросили тот же экипаж ГИБДД довезти их до больницы Раухфуса. К счастью, там ребенку оказали оперативную помощь.

Родители оказались возмущены данным случаем и намерены привлечь к ответственности сотрудников больницы за неоказание помощи.

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