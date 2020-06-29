Установить причину повышения радиации в Балтийском море не удалось

Ранее власти Нидерландов сделали заявление, что выброс радиации мог произойти по вине России. Представители РФ данную теории сразу же опровергли.

Напомним, уровень радиации в Балтийском море превысил допустимые значения в середине июня. В то же время в воздухе Хельсинки выявили присутствие радиоактивных изотопов — кобальта, рутения и цезия.

В связи с этим, центр ядерной и радиационной безопасности STUK организовал исследования обнаруженных веществ. Однако, причины их появления, а также возможный источник загрязнения вычислить не удалось. Правда, к вышеупомянутым веществам были добавлены выявленные цирконий и ниобий.

К счастью, поводов для волнения нет. Вещества обнаружены в незначительных количествах. Они не смогут нанести вред природе и человеку. Об этом сообщает Yle с ссылкой на директора лаборатории STUC Алекси Матилла.

Матилла отрицает вероятность того, что причиной появления данных веществ мог стать взрыв. С большой долей вероятностью, это связано лишь с обычной работой АЭС (обнаруженные вещества используются как топливо). Также, причиной мог стать и ремонт на АЭС.

«Росэнергоатом» заверил, что никаких проблем в работе на Ленинградской и Кольской АЭС в июне не было. Следовательно, нет причин полагать, что к ситуации причастна РФ.

Небольшое повышение уровня радиации было отмечено в Финляндии, Швеции и Норвегии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выясняют, как космическая радиация влияет на человека.