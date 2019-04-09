Ученые выясняют, как космическая радиация влияет на человека: возможно, страдает память

Лабораторных мышей в российских научных центрах понемногу облучали.

Российские нейрофизиологи попытались выяснить, как длительное пребывание в космосе влияет на живых существ с Земли — и прежде всего человека. В трех исследовательских центрах лабораторных мышей облучали нейтронным и гамма-излучением — выяснилось, что на интеллект животных это не повлияло, но, возможно, замедлило формирование новых клеток в отделе мозга, отвечающего за память, сообщает журнал NeuroReport.

Ученые сообщили, что в течение 6 недель небольшие дозы облучения не оказали на мышей серьезных эффектов — контрольная группа показала примерно те же результаты, что и та, которую не облучали. Тем не менее, по словам ученых, исследование только начинается — возможно, страдают отдельные элементы памяти.

Исследование, которые провели ученые особенно важно в перспективе освоения человеком Солнечной системы, строительства космических станций на Луне и Марсе, где человек будет постоянно находиться под воздействием космической радиации. Ранее ученые заявили, что долгое пребывание в невесомости ослабляет иммунную систему, а космическое излучение способно ослаблять интеллект — но новые данные оспаривают последнее заявление.

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