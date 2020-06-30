Спасатели локализовали пожар в ангарах на Пискаревском проспекте

Спасатели локализовали пожар в ангарах на Пискаревском проспекте
На месте происшествия работают 153 человека личного состава. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Ранг пожара в Красногвардейском районе Петербурга вновь понизили до №2.

Согласно информации главного управления МЧС по Петербургу и Ленобласти, ранним утром на Пискаревском проспекте, 15, начался крупный пожар в двух ангарах. Огонь распространился по территории 2,3 тыс. квадратных метров. О пожаре сообщили в 5.25 утра, а в 5.42 ранг пожара повысили до второго номера. Еще почти через час его повысили до третьего номера, поскольку огонь мог распространиться на соседние здания.

На месте происшествия работают 153 человека личного состава и 37 спецмашин. В 7.10 спасатели сообщили о локализации пожара и понизили ранг до №2. О пострадавших не сообщалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два ангара на Пискаревском проспекте горят на 2,3 тыс. «квадратов».

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