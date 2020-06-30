Два ангара на Пискаревском проспекте горят на 2,3 тыс. «квадратов»

Ранним утром в Красногвардейском районе Петербурга начался крупный пожар: там загорелись два ангара.

Об этом информирует главного управления МЧС РФ по городу. Очевидцы сообщили о пожаре в экстренные службы в 5.25 во вторник, 30 июня. Все произошло на Пискаревском проспекте, дом №150.

Бороться с огнем направили 153 человека личного состава, а также 37 единиц спецтехники. Общая площадь пожара в двух металлических ангарах составляет 2,3 тыс. квадратных метров.

В ведомстве отметили, что спасатели повысили ранг пожара до второго номера в 5.42. В 6.25 его повысили до третьего номера из-за угрозы распространения огня на соседние постройки.

Предварительно, никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители нескольких районов Петербурга жалуются на запах дыма.