Жители нескольких районов Петербурга жалуются на запах дыма

Жаловаться на сильное задымление и неприятный запах жители Северной столицы начали вечером, 29 июня.

Официально никакой информации по поводу возможным причин возгораний и объекта, который мог вспыхнуть, нет. В социальных сетях граждане активно обсуждают сложившуюся ситуацию. Судя по комментариями в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте» , дым и запах гари распространился сразу на несколько районов. Помимо Фрунзенского района, жители которого особенно ощутили запах горения, дым смог дойти до Приморского, Невского, Центрального, Адмиралтейского и Фрунзенского района.

В настоящий момент официальных комментариев от городских служб нет.

Пользователи соцсетей предположили, что горят торфяники. Один из комментаторов группы «Экология в Рыбацком» сообщил об ответе экологической службы, которая подтвердила, что горит торф и то, что ситуация находится на контроле у МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России потушили 80 лесных пожаров.