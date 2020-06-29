Жители нескольких районов Петербурга жалуются на запах дыма

Жители нескольких районов Петербурга жалуются на запах дыма
Задымление в Рыбацком. Фото: vk.com/ecorybatskoe

Жаловаться на сильное задымление и неприятный запах жители Северной столицы начали вечером, 29 июня.

Официально никакой информации по поводу возможным причин возгораний и объекта, который мог вспыхнуть, нет. В социальных сетях граждане активно обсуждают сложившуюся ситуацию. Судя по комментариями в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте» , дым и запах гари распространился сразу на несколько районов. Помимо Фрунзенского района, жители которого особенно ощутили запах горения, дым смог дойти до Приморского, Невского, Центрального, Адмиралтейского и Фрунзенского района.

В настоящий момент официальных комментариев от городских служб нет.

Пользователи соцсетей предположили, что горят торфяники. Один из комментаторов группы «Экология в Рыбацком» сообщил об ответе экологической службы, которая подтвердила, что горит торф и то, что ситуация находится на контроле у МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России потушили 80 лесных пожаров.

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