Спасатели потушили 80 лесных пожаров в России

Спасатели потушили 80 лесных пожаров в России
Спасатели активно тушили пожары. Фото: pixabay

В России за сутки потушили 80 лесных пожаров. Общая площадь ликвидируемого возгорания превысила 2,1 тыс. гектаров.

Как сообщила Авиалесоохрана, за прошедшие сутки, 29 июня, на территории РФ ликвидировано 80 лесных пожара на площади 165 831 гектара. Огонь активно потушили, сообщает РИА «Новости».

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Чукотском АО, где было зафиксировано 14 пожаров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники пожарно-спасательной части тушили двухкомнатную квартиру в Московском районе Петербурга. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.

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