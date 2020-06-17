Спасатели тушили двухкомнатную квартиру на Ленинском проспекте

В среду, 17 июня, в Московском районе произошел пожар. На Ленинском проспекте в доме № 164 загорелась двухкомнатная квартира.

Сообщение о пожаре поступило в 22:18. В двухкомнатной квартире загорелась обстановка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Справиться с огнем удалось к 22:37. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в расселенном здании на улице Шкапина, 36 в Адмиралтейском районе Петербурга загорелась мансарда. Огонь охватил обстановку на площади 40 кв. метров. Никто в результате пожара не пострадал.