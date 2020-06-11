В здании на Шкапина загорелась мансарда

Пожар в доме на Шкапина. Фото: vk.com/spb_today

Пожар в доме на Шкапина. Фото: vk.com/spb_today

В Адмиралтейском районе Петербурга вечером 11 мая произошел пожар. Загорелась мансарда в семиэтажном здании на улице Шкапина, 36.

Здание относится к неэксплуатируемым, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило в 20:44. Загорелась обстановка на площади 40 кв. метров. К ликвидации пожара привлекли 4 единицы техники и 17 человек личного состава МЧС.

«Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

По словам очевидцев, из-за пожара улицу Шкапина перекрыли от Железнодоржного переезда до Библиотечного переулка. Автомобили разворачивали и отправляли в объезд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в четырехэтажном доме во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил кровлю здания на площади 7 кв. метров.