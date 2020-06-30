Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл

Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл
Киркоров показал праздник, который устроил для своего сына. Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov/

Мальчик очень удивился, когда увидел презент от рэпера.

Сын российского певца Филиппа Киркорова Мартин-Кристин отметил свой день рождения. Отец устроил шикарный праздник во дворе загородного дома и поделился подробностями в своем Instagram-аккаунте. Судя по всему, на вечеринку были приглашены многие звезды, которые не обделили подарками и вниманиями Мартина-Кристина. Мероприятие посетили Юлия Барановская, Сергей Лазарев, Ани Лорак и Тимати. Последний подарил мальчику дорогой мотоцикл – по предварительным данным, за него рэпер заплатил 100 тысяч рублей.

В конце праздника отгремел салют, на мероприятии присутствовали аниматоры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Киркоров похвастался новым дорогим ремонтом в комнате сына. По словам певца, он остался чрезвычайно доволен работой, проделанной мастерами. Оценили ремонт и поклонники 53-летнего артиста: «Отлично получилось! Функциональная, просторная комната», — считают подписчики.

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