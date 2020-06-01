Киркоров похвастался новым дорогим ремонтом в комнате сына

«Класс, очень красиво! Стильно и по-взрослому!» — отреагировали фанаты. Фото: Instagram @fkirkorov

«Класс, очень красиво! Стильно и по-взрослому!» — отреагировали фанаты. Фото: Instagram @fkirkorov

Филипп Киркоров во время самоизоляции решил не терять время зря и сделал дорогой ремонт в комнате 7-летнего сына Мартина, о чем рассказал поклонникам.

Звезда отечественной эстрады поделился видео с преображением детской комнаты в своем Instagram. По словам певца, он остался чрезвычайно доволен работой, проделанной мастерами. Оценили ремонт и поклонники 53-летнего артиста: «Отлично получилось! Функциональная, просторная комната», — считают подписчики.

При этом интернет-пользователи отметили сдержанность в дизайне комнаты, хотя, по сведениям издания StarHit.ru, кровать в центре просторного помещения стоит почти миллион рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Филипп Киркоров и его дети сдали тесты на коронавирусную инфекцию. К счастью, результаты оказались отрицательными. Певец поделился информацией, чтобы успокоить взволнованных поклонников.