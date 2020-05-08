Филиппу Киркорову пришли результаты теста на коронавирус

Артист поспешил обнародовать анализы, чтобы успокоить поклонников.

Об этом стало известно 8 мая. Обо всем певец Филипп Киркоров рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он выложил фотографию с результатами анализов на коронавирус – тест сдавал не только артист, но и его дети. Все они пришли отрицательными, так что семья полностью здорова и переживать не о чем.

«Понимаю беспокойство многих… Результаты на Covid-19 отрицательны! Будьте здоровы и берегите себя и своих близких!»

— написал Киркоров.

В комментариях все порадовались за артиста и в ответ также пожелали ему здоровья. Они напомнили, что на улицу до сих пор выходить опасно, поэтому фанаты надеются, что их кумир будет оставаться дома. Напоминаем, что Киркоров отмечал недавно день рождения, на небольшое мероприятие приходили несколько друзей. После этого артист решил на всякий случай провериться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Филипп Киркоров продаст свои знаменитые костюмы. Он заявил, что собирается открывать интернет-магазин, в котором начнет продавать все личные вещи из гардероба. Отмечается, что речь идет об одежде, однажды ношенной популярным артистом – коллекция у него просто огромная.